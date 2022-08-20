شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى "لقاء حسم الدورى" والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات نادى الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه بعد الفوز الذى حققه على فاركو، حيث واصل الزمالك سلسلة انتصاراته على حساب فاركو بهدف دون رد بالجولة الـ31 من الدوري المصرى، ليصل لفوزه العاشر على التوالي. ويحلم الفارس الأبيض بالتتويج بلقب الدوري للعام الثانى على التوالي، وهو ما يمثل إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي، وأبرزها إيقاف القيد.

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة فاركو التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الزمالك يغلق صفحة فاركو

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري بفوز الفارس الابيض بهدفين دون رد سجلهم أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.





غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى، ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.