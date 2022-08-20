تعرف على وعد سواريز لناشئى الأهلى قبل نهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وعد سواريز لناشئى الأهلى قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعهد البرتغالي ريكادرو سواريز، المدير الفني للأهلي، بمنح الفرصة لجميع لاعبى الفريق الصاعدين والناشئين المتواجدين مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية، وأكد أن المباريات المتبقية من عُمر بطولة الدوري ستشد استمرار الدفع بالوجوه التى لم تظهر مع الفريق.
ويخوض الأهلي مبارياته الحالية ببطولة الدروي وكأس مصر بالناشئين والعائدين من الإصابة، تنفيذا لقرار مجلس الإدارة 4 أغسطس الجاري بإراحة اللاعبين الأساسيين.
وأشاد سواريز باللاعبين الناشئين ورغبتهم فى إثبات أنفسهم وقدرتهم على المشاركة مع الفريق بعدما قدموا عروض جيدة الفترة التى شاركوا فيها مع الفريق.
ويستعد الأهلي لمباراة الأسماعيلي غداً، الأحد، فى بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.
وينوي المدير الفني للأهلي منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركون مع الفريق خلال الفترة الماضية في ظل سياسة المدرب البرتغالي تجربة جميع لاعبي الفريق بعد قرار مجلس الإدارة الأخير باستكمال مباريات الموسم الجارى بالناشئين والعائدين من الإصابة بهدف إراحة الأساسيين.
وتُشير الدلائل إلى أن سواريز يرغب فى الدفع بأكثر من لاعب لم يظهروا الفترة الماضية، وفى مقدمتهم الحارس مصطفى شوبير ورأفت خليل ومحمد أحمد شرقية ومعهم أكرم توفيق الذي تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبي.
ويعقد المدرب البرتغالي جلسات مع جهازه المعاون من أجل تحديد برنامج الدفع باللاعبين الذين يحتاجون الفرصة قبل نهاية الموسم، خاصة أن الفريق يتبقى له 4 مباريات فقط فى بطولة الدوري أمام الإسماعيلي وإنبي وطلائع الجيش وسيراميكا.