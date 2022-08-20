شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وعد سواريز لناشئى الأهلى قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد البرتغالي ريكادرو سواريز، المدير الفني للأهلي، بمنح الفرصة لجميع لاعبى الفريق الصاعدين والناشئين المتواجدين مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية، وأكد أن المباريات المتبقية من عُمر بطولة الدوري ستشد استمرار الدفع بالوجوه التى لم تظهر مع الفريق.

ويخوض الأهلي مبارياته الحالية ببطولة الدروي وكأس مصر بالناشئين والعائدين من الإصابة، تنفيذا لقرار مجلس الإدارة 4 أغسطس الجاري بإراحة اللاعبين الأساسيين.

وأشاد سواريز باللاعبين الناشئين ورغبتهم فى إثبات أنفسهم وقدرتهم على المشاركة مع الفريق بعدما قدموا عروض جيدة الفترة التى شاركوا فيها مع الفريق.

ويستعد الأهلي لمباراة الأسماعيلي غداً، الأحد، فى بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

وينوي المدير الفني للأهلي منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركون مع الفريق خلال الفترة الماضية في ظل سياسة المدرب البرتغالي تجربة جميع لاعبي الفريق بعد قرار مجلس الإدارة الأخير باستكمال مباريات الموسم الجارى بالناشئين والعائدين من الإصابة بهدف إراحة الأساسيين.

وتُشير الدلائل إلى أن سواريز يرغب فى الدفع بأكثر من لاعب لم يظهروا الفترة الماضية، وفى مقدمتهم الحارس مصطفى شوبير ورأفت خليل ومحمد أحمد شرقية ومعهم أكرم توفيق الذي تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبي.

ويعقد المدرب البرتغالي جلسات مع جهازه المعاون من أجل تحديد برنامج الدفع باللاعبين الذين يحتاجون الفرصة قبل نهاية الموسم، خاصة أن الفريق يتبقى له 4 مباريات فقط فى بطولة الدوري أمام الإسماعيلي وإنبي وطلائع الجيش وسيراميكا.