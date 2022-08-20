شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يغلق الباب أمام رحيل ثلاثى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش، الباب أمام رحيل الثلاثى "مصطفى الزناري ومحمد بسام وعمرو السيسي"، لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث اتفق العشرى مع إدارة ناديه على استمرار القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد، مع تدعيم الطلائع بصفقات قوية لتقديم موسم متميز.

وكان الثلاثى الزنارى والسيسى وبسام فى دائرة اهتمامات الأهلى والزمالك بعد تألقهم مع طلائع الجيش هذا الموسم وقيادتهم للفريق للمركز الخامس بجدول المسابقة في الأسابيع الأخيرة، فى ظل صراع محتدم مع فيوتشر لإنهاء الموسم بالمربع الذهبى.

ويتمسك العشرى بالظهور الأفريقى الأول للطلائع فى تاريخ النادى بالموسم الجديد لاستكمال مسيرة أهداف الفريق الذى نجح فى التتويج ببطولة السوبر المحلى على حساب الأهلى في بداية الموسم الجارى، ويتطلع للمشاركة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه لمواصلة إنجازات فريق الكرة بالفترة الأخيرة.

على صعيد مختلف، يعكف الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته في الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث العشرى عن انتصار جديد يعيد الطلائع للمربع الذهبى للمسابقة في ظل صراع المحتدم مع فيوتشر ، وحقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا ومهما على فريق إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، فى افتتاح منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل محمد جابر هدف التقدم لطلائع الجيش فى الدقيقة 16 بعدما استغل عرضية متقنة من أحمد زولا ليحولها برأسه على يسار البلعوطى الذى اكتفى بالمشاهدة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 49 فى المركز الخامس مقتحما المربع الذهبى في جدول الدورى، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.