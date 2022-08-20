شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين سواريز وطبيب الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق للاطمئنان منه على أحوال اللاعبين المُصابين بالفريق.

وتحدث سواريز مع أبوعبلة عن تطورات المصابين وموقفهم من البرامج التأهيلية التى يخوضها كل لاعب حالياً استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين فى الأهلي كلاً من: محمد شريف، عمرو السولية، حسين الشحات، عمار حمدي، طاهر محمد طاهرن وأحمد نبيل كوكا، فيما تماثل أكرم توفيق من إصابته الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبي وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، وبات جاهزاً للمشاركة فى المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

وواصل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا تدريباتهم التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، الجمعة، بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن البرنامج الخاص بهم.

ويستعد الأهلي لمباراة الأسماعيلي غداً، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.