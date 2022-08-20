جلسة خاصة بين سواريز وطبيب الأهلى.. اعرف السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين سواريز وطبيب الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق للاطمئنان منه على أحوال اللاعبين المُصابين بالفريق.
وتحدث سواريز مع أبوعبلة عن تطورات المصابين وموقفهم من البرامج التأهيلية التى يخوضها كل لاعب حالياً استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية.
وتضم قائمة المصابين فى الأهلي كلاً من: محمد شريف، عمرو السولية، حسين الشحات، عمار حمدي، طاهر محمد طاهرن وأحمد نبيل كوكا، فيما تماثل أكرم توفيق من إصابته الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبي وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، وبات جاهزاً للمشاركة فى المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.
وواصل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا تدريباتهم التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، الجمعة، بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن البرنامج الخاص بهم.
ويستعد الأهلي لمباراة الأسماعيلي غداً، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.