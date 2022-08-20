شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية بيراميدز أمام سموحة على مائدة على ماهر فى فيوتشر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق بيراميدز، وآخرها مواجهة بيراميدز وسموحة، والتى جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، بالجولة 31 في الدورى، وانتهت بفوز بيراميدز بخمسة أهداف مقابل هدف، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز.

ويستعد فيوتشر لمواجهة فريق بيراميدز الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام باستاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وطالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبى فريقه باعتبار المباريات المتبقية في الدوري مثل مباريات الكؤوس التي لا تقبل التعادل أو الهزيمة، خاصة أن الفريق يبحث عن إنهاء الموسم الجارى فى المركز الرابع لتتويج جهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

ويتبقى لفيوتشر 3 مباريات في الدوري العام، أمام بيراميدز والجونة والمقاصة على الترتيب، و رغم التعادل الأخير مع فريق سيراميكا، مازال فيوتشر يحكم سيطرته على المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 50 نقطة، إلا أن الفارق مع طلائع الجيش صاحب المركز الخامس، تقلص إلى نقطة واحدة، وهو ما بات يهدد تواجد فيوتشر في المركز الرابع في حالة خسارته لأي نقطة بالجولات المتبقية.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.