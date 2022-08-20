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الزمالك يقترب من التتويج.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة 31

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القاهرة - سامية سيد - بات نادى الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه، بعد الفوز الذى حققه على فاركو أمس.

وتختتم اليوم منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بإقامة مباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى، بعدما بدأ العد التنازلى للمسابقة قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 4 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الأهلى والإسماعيلى.

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك - 75 نقطة

 

بيراميدز - 68 نقطة

 

الأهلى - 63 نقطة

 

فيوتشر - 50 نقطة

 

طلائع الجيش - 49 نقطة.

 

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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