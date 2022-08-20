شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التتويج.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات نادى الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه، بعد الفوز الذى حققه على فاركو أمس.

وتختتم اليوم منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بإقامة مباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى، بعدما بدأ العد التنازلى للمسابقة قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 4 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الأهلى والإسماعيلى.

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك - 75 نقطة

بيراميدز - 68 نقطة

الأهلى - 63 نقطة

فيوتشر - 50 نقطة

طلائع الجيش - 49 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.