شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. دورة رمضانية تنقل رامى ربيعة للنادى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف رامي ربيعة مدافع الأهلي، عن أسرار انتقاله للقلعة الحمراء، مُشيراً إلى أنه بدأ مشواره مع نادي السكة الحديد، حيث كان يذهب إلى هناك لمتابعة شقيقة الأكبر الذى كان لاعباً فى نادي السكة.

وقال ربيعة فى تصريحات سابقة، بعد فترة قررت خوض الاختبارات بنادي السكة بعدما تعلقت بكرة القدم وساعدني طول قامتي وتقدمت للاختبارات ونجحت فيها، لكن انضممت إلى فريق الناشئين ولعبت عدة أشهر دون أن يتم قيدى لعدم وجود فريق مواليد 1993 وقتها.

وأضاف مدافع الأهلى، لعبت فترة فى الناشئين بنادى السكة، وبعد مرور سنة تقريباً شارك نادى السكة بإحدى الدورات الرمضانية التى تابعها الأهلي عن طريق كشّافيه ووقتها شاهدنى الراحل أحم ماهر ومعه بدر رجب وطلبوا التعاقد معى بعدما أشادوا بمستواى.

وأكد ربيعة أن خضع للاختبار في الأهلي لمدة 3 أشهر ثم وقع بعدها على استمارة انضمام للقلعة الحمراء لتبدأ رحلته مع المارد الأحمر.