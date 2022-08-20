شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى عيسى ينافس على برونزية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فكرى عيسى، لاعب منتخب المصارعة، على الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التى تقام ببلغاريا بعد الفوز على لاعب كوريا بالتفوق الفنى.

ومن المقرر أن يلعب فكرى مع لاعب أمريكا فى مباراة البرونزية بعدما خسر ربع النهائي وانتظر الترضية.

وفى المقابل، فاز كريم عادل فى دور الترضية أمام لاعب كيرجستان ويلعب دور الترضية الثانى مع لاعب أوكرانيا. كما فاز عماد غالى أمام لاعب ليتوانيا بالنقاط فى وزن 72 ك .

وكانت شيماء بركات حققت المركز الخامس فى منافسات البطولة بعد الخسارة أمام لاعبة أمريكا.

كان عيسى قد تأهل لربع النهائي بالفوز على لاعب اليونان 8/0 بعدم التكافؤ ، فيما خسر كريم عادل فى ربع النهائي أمام لاعب أرمينيا 3/8 وينتظر وصول منافسه للنهائي حتى ينافس على برونزية البطولة.

على الصعيد ذاته، ودّع الثنائي عبد الله شعبان وعمر عصام منافسات البطولة من دور الـ32 بالخسارة أمام منافسيهم الجورجى واليونانى