شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات شباب اليد فى بطولة أفريقيا برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت بالعاصمة الرواندية كيجالى منافسات بطولة أفريقيا فى نسختها الـ29 للشباب لكرة اليد، والتى تستضيفها رواندا فى الفترة من 20 إلى 29 أغسطس الجارى، وتقام مباراة واحدة اليوم فى افتتاح البطولة بين منتخبى رواندا وأنجولا.

وجاء جدول مواعيد مباريات منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 فى البطولة كما يلى:

الأحد 21 أغسطس

منتخبنا الوطنى المصرى × منتخب ليبيا و تقام المباراة فى تمام الساعة 4:00 بعد العصر بتوقيت القاهرة.

الاثنين 22 أغسطس

منتخبنا الوطنى المصرى × منتخب الكونغو وتقام المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 24 اغسطس

منتخبنا الوطنى المصرى × منتخب الجزائر و تقام المباراة فى تمام الساعة 3:00 بعد الظهر بتوقيت القاهرة.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية و صابر حسين مدير فنى و عمرو خليفة مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و محمد درنكى مدير اداري و دكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى و المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى للفريق الوطنى. وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - ادم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

تضم المجموعة الأولى : منتخب تونس - منتخب المغرب - منتخب أنجولا - منتخب رواندا.

تضم المجموعة الثانية : منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الكونغو - منتخب ليبيا.