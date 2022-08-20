الزمالك يقطع الطريق على ويجان في صفقة ضم محمود جاد التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فتح مسؤولو نادي الزمالك خط تفاوض مع نادي إنبي لضم حارسه الشاب محمود جاد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض الزمالك على مسؤولي النادي البترولي ليست الوحيد الموجود على طاولته بخصوص ويجان فهناك عرضًا مُعلنًا جاء من جانب ويجان الإنجليزي.

وخرج حارس المرمى صاحب الـ 23 عامًا، في تصريحات تليفزيونية، مناشدًا مجلس إدارة نادي إنبي الموافقة على رحيله لنادي ويجان ـ الذي ينشط في التشامبيون شيب ـ.

ولكن يبدو أن الأمور التعاقدية لا تشهد توافقًا بين مسؤولي نادي إنبي ونظرائهم في ويجان لإتمام الصفقة التاريخية بانتقال جاد للعب في انجلترا في أول واقعة لحارس مرمى مصري.

وسبق وخاض أكثر من حارس مرمى تجارب في أوروبا على مستوى الاحتراف لعل أبرزهم شريف إكرامي بصفوف فينورد الهولندي وعصام الحضري بصفوف سيون السويسري.

وأشار مصدر في تصريحات بوقت سابق اليوم السبت إلى أن الزمالك خاطب مسؤولي إنبي بصورة رسمية لضم حارس مرمى فريقهم وكذلك خاطب اللاعب ليتواجد بصفوفه في الموسم المقبل؛ إذ أبدى اللاعب ترحيبه باللعب للزمالك في الموسم المقبل وهي الرغبة التي نقلها لأكثر من لاعب بصفوف الزمالك على تواصل معه.

وشارك الحارس الذي سبق وانضم لمنتخب مصر الأول والأولمبي، خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري في 20 مباراة بقميص إنبي؛ إذ تلقى بطاقتين صفراويتين وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات واستقبل 30 هدفًا خلال 1830 دقيقة لعب.