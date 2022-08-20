فيريرا يقترب من معادلة رقم استثنائي لمدربين الزمالك في تاريخه (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

بات المدير الفني للزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا على بعد خطوة من التتويج بلقب جديد مع فريقه في ولايته التدريبية الثانية.

وتوّج المدرب العائد للزمالك في موسم 2021/2022 في ولاية تدريبية ثانية بلقب الكأس عن موسم 2020/2021 وأصبح على بعد نقطتين يحتاجهما خلال 3 مباريات متبقية له ليُحقق لقب الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن الأهلي المتبقي له مباراة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وعند تتويج المدرب صاحب الـ 76 عامًا بلقب الدوري سيكسر رقم 9 مدربين مع الزمالك سبق وقادوا الفريق للتتويج ببطولة دوري واحدة.

فيريرا سبق وقاد الزمالك في ولايته الأولى بالتتويج ببطولة الدوري عن موسم 2014/2015 مثله مثل: إيفان ستفويتش، زكي عثمان، محمود أبورجيلة، عصام بهيج، أوتوفستر، كابرال، نيلو فينجادا، باتريس كارتيرون.

ويقترب المدرب البرتغالي من معادلة رقم تاريخي لمدربين الزمالك وهو التتويج باللقب مرتين وللمصادفة حقق الدوري مرتين الثنائي واليوغسلافي جوزيف فاندلر والأسكلتندي ديف ماكاي وفي كل منهما كانا تواليا وليس في موسمين مختلفين عند تتويج فيريرا بلقب النسخة الجارية.

وقاد فاندلر الزمالك للتتويج بلقب الدوري عن موسمي 63/64 و 64/65، فيما قاد ماكاي الزمالك للتتويج بالدوري عن موسمي 91/92 و 92/93.