مصدر لمصراوي: لاعب فيوتشر "بوبو" يدخل اهتمام نادي الزمالك لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر بأن محمد رضا "بوبو" لاعب نادي فيوتشر، قد دخل دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن مسؤولي نادي الزمالك قد تواصلوا بصورة شفهية مع نظرائهم في فيوتشر حول إمكانية ضم اللاعب.

ونفى المصدر ذاته وجود مفاوضات رسمية من قِبل مسؤولي الزمالك مع اللاعب أو وكيله أو إرسالهم خطاب رسمي لنادي فيوتشر لضم اللاعب.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن المقابل المادي ورغبة اللاعب سيحسمان موقفه خلال الانتقالات الشتوية في ظل وصول عدة عروض لناديه لضمه.

وشارك اللاعب صاحب الـ 21 عامًا خلال الموسم الجاري في 27 مباراة مع فيوتشر؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 لزملائه خلال 1887 دقيقة لعب.

وكان اللاعب الذي رحلّ عن صفوف وادي دجلة لفيوتشر مع مطلع الموسم الجاري 2021/2022 قد تم تصعيده للفريق الأول موسم 16/17.