"بالاسماء والمراكز".. الخليج 365 يكشف خطة الأهلي لصفقات الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - تعكف إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي على وضع اللمسات الأخيرة على صفقات الفريق في الموسم الجديد وحسم القائمة بعد فقدان الفريق للقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وحرص الخطيب علي عقد العديد من الاجتماعات مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني ولجنة التخطيط بجانب حسام غالي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات .

ويشرف الخطيب علي ملف صفقات الموسم الجديد بنفسه بالتنسيق مع ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بجانب الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة .

ووفقاً لما علمه الخليج 365 فإن إدارة الأهلي وضعت قائمة مكونة من 10 لاعبين على رأسهم ثلاثي أجنبي بالإضافة إلى 8 صفقات محلية وهم: إبراهيم عادل وأسامة جلال وشادي حسين ومحمد صبحي وكريم الدبيس ومصطفى شلبي ومصطفى عادل "ميسي" وأحمد عاطف .

ملف الأجانب

غادر المدافع المغربي بدر بانون الي قطر القطري في صفقة إنتقال نهائي مقابل 2 مليون دولار للقلعة الحمراء وقبله السنغالي اليو بادجي الي أميان الفرنسي ووالتر بواليا إلى القادسية السعودي بنظام الإعارة حتي نهاية الموسم .

ويملك الأهلى الرباعي: التونسي علي معلول والمالي آليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكسيوني من أصيل 5 أجانب يحق له قيدهم في قائمة الموسم الجديد .

وقال مصدر لمصراوي إن ميكسيوني اقترب من الرحيل حيث تدور مفاوضات حالياً لخروجه، بينما سيبقي آليو ديانج دون شك لعدم وجود عروض تساوي قيمته وكذلك الحاجة الفنية لجهوده.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن علي معلول مستمر أما بيرسي تاو فيتوقف مصيره على رؤية الجهاز الفني مع الإعتراف الكامل بإمكانياته.

وكشف المصدر أنه يجري حالياً التفاوض مع ثلاثي أجنبي ، الأول جناح مميز للغاية وسيكون إعارة بنية الشراء النهائي وربما تتم الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، أما الثاني يجيد في مركزي الجناح والمهاجم ، والأخير يشغل مركز صانع ألعاب .

حراسة المرمي

وصلت مفاوضات الأهلي مع فاركو إلي مراحل متقدمه للغاية لضم محمد صبحي حارس الفريق والتي ستشمل إعارة ثنائي من الفريق الأحمر من بينهما حارس مرمي .

الدفاع

يتمسك الأهلي بكل اللاعبين المتواجدين في قائمته وهم: ياسر إبراهيم وأيمن اشرف ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي فيما يقترب رامي ربيعة من الخروج على سبيل الإعارة .

ووضع الأهلي خطته لدعم هذا المركز بالتعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي أو قطع إعارة محمد مغربي لنادي تيبليتسه التشيكي.

الظهير الأيمن

يملك الفريق الأحمر رباعي في هذا المركز ، العائد أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد سيد عبدالنبي الصاعد حديثاً من قطاع الناشئين بجانب أحمد رمضان بيكهام المعار لسموحة بجانب عمار حمدي الذي شغل هذا المركز .

وقال مصدر لمصراوي إن محمد هاني ربما يخرج علي سبيل الإعارة ولكن حتى الأن هو متواجد مع الفريق ومستمر للموسم الجديد.

الظهير الأيسر

وعلى الجانب الأخر يفكر الأهلي في دعم مركز الظهير الأيسر بكريم الدبيس من وادي دجلة عقب اقتراب محمود وحيد من نادي طلائع الجيش والموافقة على تجديد إعارة محمد شكري لسموحة أو مناقشة العرض الأخر من سيراميكا كليوباترا .

ويملك الفريق الأحمر في هذا المركز كلاً من : علي معلول ومحمد أشرف ورأفت خليل بجانب أيمن أشرف الذي شغل المركز في بعض المباريات.

وسط المدافع

يملك الأهلي في هذا المركز كلاً من: عمرو السولية وحمدي فتحي وآليو ديانج بجانب عمار حمدي وأكرم توفيق وبالتالي فإنه ليس هناك نية لضم اي لاعب مع تجديد إعارة العربي بدر لفيوتشر .

الجناح الأيسر

الاهلي يملك كلاً من: طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ولويس ميكسيوني ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر وشادي رضوان المعار للبنك الأهلي .

ويتفاوض الأهلي لدعم هذا المركز مع لاعب أجنبي بالإضافة إلى اقتراب كهربا من العودة بجانب مصطفي شلبي لاعب انبي المتواجد في الصورة.

الجناح الأيمن

يملك الأهلي في هذا المركز ، حسين الشحات وبيرسي تاو ووليد سليمان، وأعلن الأخير اعتزاله نهائياً .

ويضع الأهلي إبراهيم عادل هدفاً رئيسياً في فترة الانتقالات الحالية وسط رغبة من اللاعب الذي تم ابعاده عن مباريات بيراميدز بسبب مطالبه بخلاف محترف أخر يستطيع شغل هذا المركز مع المهاجم.

صانع الألعاب

يملك الفريق الأحمر في هذا المركز محمد مجدي أفشه بجانب محمد محمود ، الأول لديه عرض تركي ويرغب الفريق الأحمر في بيعه نهائياً وليس إعارة والثاني هناك نية لإعارته لمدة عام ولكن شريطة التعاقد مع صانع ألعاب أجنبي أو ضم مصطفى عادل "ميسي" لاعب سيراميكا والذي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي .

المهاجم

يملك الأهلي في المركز الثلاثي أحمد سيد غريب وحسام حسن ومحمد شريف ، الأول لديه عرضين من سموحه والداخلية وسيخرج للإعارة دون شك وحسام حسن سيخرج للإعارة ايضاً بينما سيبقى محمد شريف سيبقي .

ووفقا لما علمه الخليج 365 فإن الأهلي يضع الرتوش الاخيرة لضم شادي حسين الذي رحيله للأهلي مسأة وقت مع محاولة ضم أحمد عاطف مهاجم فيتوتشر بجانب المحترف .