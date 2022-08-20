بعد رحيله إلى يونايتد.. هل خسر ريال مدريد كاسيميرو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

دائماً ما يبحث لاعب كرة القدم عن الانتقال إلى أندية أوروبية كبرى للبحث عن التتويج بالألقاب، إلا لاعب فريق وحيد وهو لاعب ريال مدريد، الذي يطلب الرحيل لأنه شبع من الألقاب، وأصبح يحتاج لتحدٍ جديد.

وانطبق هذا الأمر على النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب النادي الملكي، الذي أكمل انتقاله إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وبالتأكيد سيفقد نادي ريال مدريد لاعب بحجم وقيمة كاسيميرو، الذي لم يكن يستطيع النادي الملكي الاستغناء عنه خلال السنوات التسع التي قضاها في صفوف الفريق.

وعلى الرغم من افتقاد كاسيميرو للموهبة وللمهارة على العكس من زميليه توني كروس ولوكا مودريتش، إلا أنه كان يمنح خط وسط الفريق الاتزان، حيث كان يقوم اللاعب البرازيلي بمهام لاعب خط الوسط المدافع، وكان سبباً في تألق الثنائي كروس ومودريتش، وكان يوفر لزميليه الأمان، حيث يمكنهما المجازفة وتقديم المهام الهجومية ونشر سحرهما في أرجاء الملعب.

وأصبح كاسيميرو عصبا مهما لريال مدريد من حيث الأداء البدني وانتشاره في أرجاء الملعب منذ عام 2015، عندما عاد من تجربة إعارة إلى فريق بورتو البرتغالي، لاكتساب الخبرات والنضج، ليبدأ مع الثنائي الألماني والكرواتي باللعب سويًا منذ موسم 2015/2016 وشكلوا معًا خط الوسط الذي لم يتعرض للمساس طوال هذه السنوات.

وبنى الثلاثي كاسيميرو وكروس ومودريتش تاريخاً خاصاً بهم، حيث أصبح تواجدهم غير قابل للمسّ في التشكيل الأساسي لريال مدريد، ولكن لأن لكل شيء بداية ونهاية، انفضت شراكة خط الوسط الثلاثي الذي كلف النادي أقل من 80 مليون يورو تقريباً، والذين غزوا أوروبا في السنوات الماضية وحققوا ألقاب عدة سوياً.

كاسيميرو قرر البحث عن تجربة جديدة في "بريميرليج" مع مانشستر يونايتد الذي بدأ الموسم الجديد بداية كارثية، ويأمل الفريق الإنجليزي أن يجد ضالته في اللاعب البرازيلي.

ولكن السؤال الحقيقي هل خسر ريال مدريد كاسيميرو؟

بالتأكيد سيخسر النادي الملكي القيمة الفنية والاتزان والأمان الذي يضيفه كاسيميرو في خط وسط الفريق، ولكن على المستوى الاقتصادي فإن ريال مدريد أكبر المستفيدين من رحيل النجم البرازيلي إلى مانشستر يونايتد.

ريال مدريد وافق على رحيل كاسيميرو إلى فريق الشياطين الحمر، في صفقة بلغت قيمتها 72 مليون يورو بالإضافة إلى 13 مليون كمتغيرات ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 85 مليون يورو في لاعب يبلغ من العمر 30 عاماً.

وأصبح كاسيميرو ثالث أغلى انتقال في تاريخ النادي الملكي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الحالي، وأنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الحالي، حيث رحل "الدون البرتغالي" إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون يورو، وغادر دي ماريا إلى مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو.

وكلف كاسيميرو نادي ريال مدريد إجمالي 13 مليون يورو تقريباً منذ انضمامه قبل 9 سنوات من ساو باولو البرازيلي وبعد ذلك من بورتو البرتغالي، ليحصد النادي الملكي ربحاً وصل إلى 57 مليون يورو بعد قرار بيعه إلى مانشستر يونايتد.

وعلى مستوى الألقاب، فاستفاد ريال مدريد من كاسيميرو في حصد 18 لقباً طوال سنوات تواجده مع الفريق الملكي، بواقع (5 دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب للدوري الإسباني، 3 ألقاب لكأس العالم للأندية، 3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، 3 ألقاب لكأس السوبر الإسباني، ولقب لكأس ملك إسبانيا).

وغادر كاسيميرو ريال مدريد من الباب الكبير، إلا أن الفريق سيفقد أحد أرواح الفريق الذي يمتاز بالتضحية وقوة التلاحم وأحد أكثر اللاعبين استخلاصاً للكرات من المنافسين، ولكن سيبقى اللاعب البرازيلي أحد اللاعبين الذي سيكون من الصعب تعويضهم.

ولكن دائماً ما تكون إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتيو بيريز سابقة التخطيط للمستقبل، فهم كانوا يستعدون لمثل هذه الأوقات جيدًا وكانوا يعلمون بأنه حتمًا ستحدث مفاجآت مع مرور السنوات، وبالتالي تعاقد الفريق الملكي مع أوريلين تشواميني مطلع هذا الموسم من موناكو، الذي سيكون جاهزاً لنيل فرصة تعويض كاسيميرو، حيث أن اللاعب الفرنسي الشاب يحظى بكامل الثقة والدعم من زملائه وقادة الفريق بجانب الإدارة وكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.