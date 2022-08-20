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ليستر سيتي يمدد عقد جيمي فاردي حتى 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ليستر سيتي عن تمديد عقد لاعبه الإنجليزي جيمي فاردي، حتى 2024 المقبل.

واحتفل صاحب الـ35 عاماً، في مايو الماضي بقضائه 10 سنوات في النادي.

ويعتبر فاردي ثالث الهدافين في تاريخ نادي ليستر سيتي بإجمالي 164 هدفاً.

وانضم فاردي إلى ليستر سيتي في عام 2012، وخاض مع الفريق إجمالي 387 مباراة في جميع المسابقات.

وحقق فاردي ألقاب ، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية مع فريق ليستر سيتي.

وقال فاردي في تصريحات للموقع الرسمي لليستر سيتي بعد تمديد تعاقده: "بمجرد أن سمعت أنه شيء كان النادي يبحث عنه، كان هناك شيء واحد فقط سيحدث، كنت سأوقع العقد، وكان القرار سهلا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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