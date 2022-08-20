مصدر لمصراوي: الزمالك يفاوض حارس إنبي محمود جاد.. واللاعب يُرحب بالانضمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر بدخول مسؤولي نادي الزمالك في مفاوضات مع حارس مرمى إنبي محمود جاد لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إلى أن الزمالك خاطب مسؤولي إنبي بصورة رسمية لضم حارس مرمى فريقهم وكذلك خاطب اللاعب ليتواجد بصفوفه في الموسم المقبل.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه باللعب للزمالك في الموسم المقبل وهي الرغبة التي نقلها لأكثر من لاعب بصفوف الزمالك على تواصل معه.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبة نادي ويجان الإنجليزي في استعارة حارس مرمى فريقه صاحب الـ 23 عامًا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.