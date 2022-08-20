عبدالله السعيد: نريد الاستمرار في الفوز لنهاية الموسم.. وغاب عنا التوفيق ببعض المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز رضاه عن أداء فريقه خلال مباراة سموحة التي فاز بها يوم أمس الجمعة بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.

وقال اللاعب الذي سجل هدفين خلال اللقاء، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"خضنا مباراة جيدة أمام سموحة خاصة خلال الشوط الثاني والتسجيل توفيق وسعيد بالأهداف التي أُسجلها وأهم شيء أركز فيه هو الفوز والاستمرار في الفوز لنهاية الموسم واللاعبون يركزون على إنهاء الموسم بشكل جيد ونفوز في كافة المباريات المتبقية والفريق في حالة جيدة بالفترة الأخيرة وانسجمنا مع بعض بصورة جيدة".

وأتم السعيد تصريحاته بقوله:"بيراميدز خاض موسم جيد وغاب التوفيق في بعض المباريات وكان يجب أن يكون لدينا شراسة أكثر ويتعلم اللاعبون فيما هو قادم أننا كنا قريبون من تحقيق شيء والمنافسة وعودة الجماهير تُحمس اللاعبين".

ورفع بيراميدز بعد الفوز أمام سموحة رصيده إلى النقطة 68 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث والمتبقي له مباراة.