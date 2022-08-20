مصدر لمصراوي: الزمالك أتم اتفاقه مع إبراهيما نداي.. ومشاورات بخصوص مدة التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر بأن مسؤولي نادي الزمالك قد أتموا اتفاقهم مع المحترف السنغالي بصفوف نادي لوزيرن السويسري إبراهيما نداي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، بأن مسؤولي الزمالك قد أتموا الاتفاق مع نادي لوزيرن السويسري على كافة تفاصيل صفقة ضم لاعبه صاحب الـ 23 عامًا.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك مشاورات بين مسؤولي الزمالك وإبراهيما نداي على مدة التعاقد التي سيوقع عليها اللاعب 5 سنوات حيث يرغب مسؤولو القلعة البيضاء أم 3 سنوات.

وسبق ولعب جناج نادي لوزيرن السويسري بالدوري المصري من قبل عبر بوابة نادي وادي دجلة الذي انضم له في موسم 16/17.

وشارك نداي بقميص وادي دجلة في 75 مباراة؛ حيث سجل 20 هدفًا وصنع 13 هدفًا لزملائه.

وانتقل نداي لصفوف لوزيرن في موسم 19/20 بعد انتهاء فترة إعارته من وادي دجلة لنادي أرجوتليس اليوناني.

وشارك لاعب المنتخب الأولمبي السنغال مع لوزيرن في 112 مباراة؛ حيث سجل 24 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

يُذكر أن دجلة قد ضم لاعب منتخب السنغال للشباب في أغسطس 2016 من صفوف نادي دياراف السنغالي بعدما وافق على إعارة لاعبه النيجيري ستانلي للزمالك لمدة موسم.