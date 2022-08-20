الامارات | تعرف إلى مواعيد أبرز المباريات العالمية اليوم بتوقيت الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 أغسطس 2022

يقام اليوم السبت 20-8-2022 عدداً كبيراً من المباريات العالمية وخاصة في الدوريات الخمس الكبرى وهي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، وينتظر عشاق الكرة الأوروبية هذه المباريات والتي انطلقت منذ فترة بسيطة بلقاءات قوية ومفاجآت عدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعدد كبير من النجوم والفرق مثل ريال مدريد الذي يواجه اليوم فريق سلتافيغو، كما يلعب الأرسنال مع بورنموث وغيرها من المباريات.

كما تقام مباراة واحدة فقط في الدوري المصري تجمع الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة 31 من البطولة، ونلقي الضوء على أبرز المباريات التي ستقام اليوم ومواعيدها بتوقيت الإمارات،

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير × ولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة 15:30

بورنموث × آرسنال، تقام المباراة في تمام الساعة 18:30

إيفرتون × نوتينجهام فورست، تقام المباراة في تمام الساعة 18:00

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام الساعة 21:30

سيلتا فيجو × ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 23:00

الدوري الإيطالي

انتر ميلان × سبيزيا، تقام المباراة في تمام الساعة 22:45

أودينيزي × ساليرنيتانا، تقام المباراة في تمام الساعة 20:30

الدوري الإلماني

بوروسيا دورتموند × فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الساعة 17:30

بايرن ليفركوزن × هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 17:30

شتوتجارت × فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 17:30

الدوري الفرنسي

موناكو × لانس، تقام المباراة في تمام الساعة 19:00

مارسيليا × نانت، تقام المباراة في تمام الساعة 23:00