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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجح نادي ليستر سيتي الإنجليزي في تحصين مهاجمه وأسطورته جيمي فاردي من أي محاولات لنظيره مانشستر يونايتد لضمه هذا الصيف.

وأعلن ليستر في بيان رسمي ظهر السبت، عن تمديد عقد المهاجم الإنجليزي المخضرم حتى صيف 2024.

كيف نجح نادي ليستر سيتي في تحصين مهاجمه وأسطورته جيمي فاردي؟



جاء ذلك بعد أيام معدودة على ظهور تقارير صحفية تفيد بعزم المان يونايتد على التحرك بشكل مفاجئ نحو هداف الدوري الإنجليزي الأسبق.

ويحاول المان يونايتد التعاقد مع مهاجم جديد، تحسبا لرحيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويلعب فاردي بقميص ليستر سيتي منذ عام 2012، حيث خاض مع الفريق 387 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالها 164 هدفا.

ويعد موسم 2015-2016 الأفضل في مسيرة فاردي بعدما سجل 24 هدفا أسهمت في تتويج الثعالب بلقب البريميرليج لأول مرة في تاريخ النادي.



وجه البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، رسالة لزملائه بالميرينجي بعدما أوشك على ارتداء قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن المان يونايتد وريال مدريد مساء الجمعة، توصلهما لاتفاق بشأن انتقال صاحب الـ30 عاما إلى الشياطين الحمر، في صفقة ستكلف الأخير 60 مليون جنيه إسترليني، حسب التقارير.



وكتب كاسيميرو رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيها: "لقد عشت أروع قصة، لم أتخيل أني سأعيشها.. أتمنى أن أعود يومًا ما للمكان الذي سيبقى دومًا بيتي".

وأكمل: "لن أتمكن ولو عشت لآلاف السنين، من رد دين ريال مدريد وجمهوره وكل ما منحوني إياه، يحيا ريال مدريد للأبد".

وانتقل كاسيميرو إلى ريال مدريد قادمًا من ساو باولو البرازيلي في عام 2013 بعدما أعير في 2012 للفريق الرديف للريال، لينجح في التتويج مع الفريق الملكي بـ18 لقب منها 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا.

ومثل كاسيميرو أحد أضلاع ثلاثي وسط ريال مدريد التاريخي مع الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس خلال السنوات الأخيرة.

وينتظر أن يجري الإيطالي كارلو أنشلوتي مدرب ريال مدريد تغييرات على مركز لاعب الارتكاز في الميرينجي خلال الفترة المقبلة بإدخال واحد من الثلاثي أوريلين تشواميني، فيدريكو فالفيردي أو إدواردو كامافينجا للتشكيلة الأساسية خلفًا للبرازيلي.

أدلى رامون دياز مدرب الهلال، بتوقعاته بشأن مباراة السعودية والأرجنتين المرتقبة في كأس العالم 2022، المقرر إقامتها خلال شهري نوفمبر/ تشرين ثان وديسمبر/ كانون أول المقبلين في قطر.

مجموعة منتخب السعودية في كأس العالم 2022 تضم كلا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا وهي الثالثة بين 8 مجموعات.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم هو 1.00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر المقبل.

وأجرى رامون دياز حوارا مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)"، تحدث خلاله عن المباراة المرتقبة بين "الأخضر" ومنتخب بلاده.

وقال دياز "المنتخب السعودي له مكانة خاصة في قلبي، خاصة وأن عدد كبير من لاعبيه يمثلون الهلال، لا أعتقد أن المباراة ستكون سهلة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني".

وأضاف: "أتوقع أن يقدم المنتخب السعودي مباراة قوية، أخبرت اللاعبين بأنني سأكون حاضرا في المدرجات لأتابع لقاء شيقا وحماسيا".

وشدد على أن "منتخب الأرجنتين يضم بين صفوفه أفضل لاعب في العالم (ليونيل ميسي)، ويجب على لاعبي السعودية الحد من خطورته تماما".

وعن توقعاته لمشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم، رد بقوله "أرى أننا في أحسن أحوالنا وميسي في كامل نضجه، ومع وجود عدد من المواهب الشابة نشعر بالتفاؤل والقدرة على بلوغ النهائي وتحقيق اللقب، خاصة بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا الأخيرة".

وأتم: "المدرب ليونيل سكالوني يقوم بعمل جيد مع المنتخب الأرجنتيني، هو لا يحتاج نصائح مني لأنه يسير على الطريق الصحيح، وعلنا فقط دعمه هو واللاعبين".