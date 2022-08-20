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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجريت اليوم السبت، قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2021-2022 عن منطقة الشرق.

وسيلتقي أوراوا رد دياموندز الياباني مع باثوم يونايتد التايلاندي في دور الثمانية، وذلك على ملعب سايتاما الاثنين المقبل.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا



في المقابل، يلتقي تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي مع نظيره فيسل كوبي المتعثر في الدوري الياباني.

وسبق لأوراوا الفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2006 و2016 وأوقعته القرعة ضد باثوم بعد فوزه في دور 16 يوم الجمعة 5-0 على جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا.

وفاز باثوم على كيتشي القادم من هونج كونج 4-0 يوم الجمعة، ليضمن المشاركة لأول مرة في دور الثمانية في البطولة.

وسيلتقي تشونبوك الذي توج بلقب البطولة مرتين أيضا، مع فيسل كوبي الذي فاز رغم تعثره المحلي في دور الـ16 على مواطنه يوكوهاما مارينوس في ثمن النهائي.

وتأهل تشونبوك لدور الثمانية بعد فوزه بشق الأنفس على مواطنه دايجو بفضل هدف في الوقت بدل الضائع.

وستقام مباراتا دور الثمانية لشرق آسيا يوم الاثنين المقبل، بينما يلعب نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال آسيا خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.

وتستكمل مباريات منطقة غرب آسيا في بداية فبراير 2023، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة من دورين ذهابا وإيابا في 19 و26 من نفس الشهر.

يستمر العمل داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، نحو مزيد من التطوير والارتقاء بكافة مسابقاته خاصة على صعيد الأندية، لا سيما دوري أبطال أوروبا.

ويترقب عشاق كرة القدم مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والمقرر لها يوم الخميس المقبل بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور المجموعات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن اليويفا توصل لاتفاق مع عدد من الهيئات لبيع حقوق البث التلفزيونية الخاصة بمباريات دوري أبطال أوروبا وباقي مسابقاته في الولايات المتحدة، نظير مبلغ قياسي يقدر بـ1500 مليون يورو (مليار ونصف المليار)، على مدار 6 سنوات.

وجاءت تلك الخطوة بسبب "السوق الثري في أمريكا الشمالية على الصعيدين التجاري والجماهيري".



وسيتم توزيع المبلغ المذكور بواقع 250 مليون يورو عن كل موسم، بما يمثل زيادة قدرها 100 مليون كاملة عن العقد السابق.

نسبة الزيادة المذكورة جاءت أيضا نتيجة الارتفاع المرتقب في عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا ومباريات البطولة بدءا من نسخة عام 2025.

وللمرة الأولى يوقع اليويفا على عقد مدته 6 سنوات بدلا من 3، بما يضمن له الحصول على مبالغ مالية كبيرة لفترة أطول.

ويمثل سوق الولايات المتحدة تحديدا، دعما كبيرا لعالم كرة القدم، علما بأن نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، حظي بنسبة مشاهدة قياسية هناك في أواخر مايو/ آيار الماضي.

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على سيلتا فيجو، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني (لا ليجا)، على ملعب بالايدوس.

وسقط سيلتا فيجو في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام إسبانيول، بينما فاز ريال مدريد على ألميريا 2-1 في الجولة الأولى من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني هو مساء يوم السبت 20 أغسطس/ آب 2022.



وتنطلق المباراة في تمام 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تستحوذ شبكة beIN Sports القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو هي beIN Sports 1 HD Premium.