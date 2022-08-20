شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يرفض الراحة قبل مواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، منح لاعبيه راحة سلبية بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام المقاصة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية اعتبارًا من اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة فاركو في الأسبوع الـ32 بالدوري الممتاز، والتي تقام في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وانتعشت حظوظ المقاولون العرب في البقاء بالدوري العام من جديد بعدما رفع رصيده إلى النقطة 29 ليتقدم مركزين بترتيب جدول الدوري ويحتل المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر في 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

من جانبه، أبدى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة وتقدم المقاولون مركزين في جدول ترتيب الدوري.

وجدد المهندس محمد عادل مناشدته للجنة المسابقات برابطة الأندية بتعديل الجدول في الجولتين 32 و33 بالدوري لتلعب جميع مباريات المتصارعين على الهروب من الهبوط في توقيت واحد، وأكد فتحي أن الطلب والمناشدة بهدف تحقيق المساواة وتطبيق تكافؤ الفرص في فترة الحسم بالدوري.