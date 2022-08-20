شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ونيجيريا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لشباب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم السبت، منتخب شباب الكرة الطائرة مباراة مع نظيره النيجيري فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس، ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 3/0 فى دور ربع النهائى.

تقام مباراة مصر ونيجيريا فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت تونس.

ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لدور الثمانية محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات. وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره الليبى بنتيجة 3/0 فى ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.

ونجح منتخب شباب الطائرة تحت 21 سنة تحت قيادة مديره الفنى هانى مصيلحى فى الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 فى أول مشوار المنافسة قبل مواجهة الكاميرون فى المواجهة التى شهدت فوز أحفاد الفراعنة 3/0. ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت الماضى.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة: الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب: بيرسى أونكن

المدير الفنى للفريق:هانى مصيلحى.

المدرب العام: إسلام عثمان.

المحلل التقنى: أحمد سعيد.

المدير الإدارى: محمد رمضان.

طبيب الفريق: الدكتور محمد يونس.

أخصائي العلاج الطبيعى: الدكتور سامح نور.

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن