الامارات | مدرب ليفربول: ما فعله محمد صلاح أمر جنوني حقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب، عن حقائق جديدة خاصة باللاعب المصري وهداف الفريق محمد صلاح، حيث أشاد كلوب باللاعب مشيراً إلى أنه أصبح محترفاً بصورة رائعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتطوير نفسه ومهاراته وهذا يحدث بصورة استثنائية.

وأكد يورغن كلوب، ذلك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، حيث قال: "أعتقد أن صلاح في السابق وجد قدمه اليمنى وكأنها في إجازة، لا يستفيد منها كثيرا، لكنه دائما ما يتطور، ما فعله أمر جنوني حقا، لقد وصل هذا العام وقدمه اليمنى رائعة تقوم بكرات عرضية مذهلة، أعرف أن صلاح وصل إلينا قبل بضع سنوات، وعادة عندما يأتي لاعب من الخارج، يستخدم الجزء الداخلي من القدم لتدوير الكرة، ولكن فجأة كان لديه هذا التطور المذهل، لا أنسى هدفه في تشيلسي، كان رائعا جدا".

وأضاف المدرب عن تطور صلاح المذهل: "من الواضح أن صلاح بات محترفا بصورة كبيرة للغاية، ويحاول حقا تطوير نفسه ومهاراته بصورة استثنائية من وجهة نظري، إنه مهاجم على أعلى مستوى بصورة كبيرة، والدليل الأرقام التي يمتلكها، وهذا ليس فقط من حيث التهديف ولكن من ناحية صناعة الأهداف أيضا".

وكان محمد صلاح قد انتقل من روما إلى ليفربول في صيف 2017، ومنذ ذلك الوقت ساهم صلاح في تتويج الفريق بـ7 ألقاب مختلفة، مسجلا 158 هدفا وصانعا لـ64 في 257 مباراة بكل البطولات.