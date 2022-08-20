شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على سيلتا فيجو، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني (لا ليجا)، على ملعب بالايدوس.

وسقط سيلتا فيجو في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام إسبانيول، بينما فاز ريال مدريد على ألميريا 2-1 في الجولة الأولى من المسابقة.

◄ موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني هو مساء يوم السبت 20 أغسطس/ آب 2022.



وتنطلق المباراة في تمام 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

تستحوذ شبكة beIN Sports القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو هي beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو هو الجزائري حفيظ دراجي.

ودع ثنائي ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش وتوني كروس، زميلهما البرازيلي كاسيميرو، الذي قرر الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن المان يونايتد وريال مدريد مساء الجمعة، توصلهما لاتفاق بشأن انتقال صاحب الـ30 عاما إلى الشياطين الحمر، في صفقة ستكلف الأخير 60 مليون جنيه إسترليني، حسب التقارير.



وعقد كروس ومودريتش شراكة ثلاثية تاريخية مع كاسيميرو في خط وسط ريال مدريد، قادت الفريق للهيمنة على دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة بـ4 ألقاب من 2016 إلى 2022.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن محتوى الرسائل التي كتبها مودريتش وكروس إلى كاسيميرو، لتوديعه وهو في طريقه إلى مانشستر يونايتد.

النجم الألماني في رسالة وداع كاسيميرو التي نشرتها صحيفة ماركا: "معك يا كاسي العزيز، كان من المستحيل أن يكون هناك شيئًا صعبًا، لم تكن تجعلنا نستريح حتى في الحمام التركي".

وأكمل: "معك حتى الحمام التركي كان عبارة عن صالة ألعاب رياضية، جهاز المشاية والأوزان كانت موجودة في كل مكان".

وأضاف: "سوف أشتاق إليك، فأنت لاعب محترف على مستوى نموذجي، نموذج لأفضل لاعب، ومقاتل أنقذني عديد المرات، لكن فوق كل هذا شخص جيد".

كاسيميرو

وأتم كروس رسالته بكلمات "لقد صنعنا التاريخ يا رجل، يا لها من مرحلة أسطورية، الآن انفصلنا رياضيًا ولكن صداقتنا باقية، أتمنى لك الأفضل وأراك قريبًا".

رسالة لوكا مودريتش

من جانبه مودريتش إلى زميله البرازيلي رسالة جاء فيها: "عزيزي كاسي، لازلت أتذكر أول مباراة لك مع الفريق، وكيف كنت متوترا! طلبت منك أن تكون هادئًا وأنا الآن أفكر في هذا الأمر، وأتفهم كيف آتى أكله بعد كل ما حققته".

وأردف "لقد كان موسمي الأول أيضًا ولا أحد منا كان يتخيل ما الذي تحمله لنا كرة القدم".

وأكمل: "لقد أصبحت قائدًا حقيقيًا لزملائك وللاعبي ريال مدريد، سنتذكرك دومًا، لقد فزنا بالكثير معًا، لكني احتفظ بذكريات لم يرها أحد عن عملنا اليومي في فالديبيباس (مقر التدريبات)، خاصة النكات التي كنت تطلقها، لأنك كنت دومًا في حالة مزاجية جيدة حتى في أوقات التوتر أو الفشل".

وأضاف: "إن ضحكي معك كان يمنحني راحة البال، حتى في أرض الملعب وأنا أنظر للخلف وآراك، لأنك كنت أفضل حارس شخصي في العالم".

واختتم: "سأفتقدك ولكني أتمنى لك الأفضل، أنت مثال للشخص الاحترافي، شكرًا على كل شيء يا صديقي".

يذكر أن كاسيميرو قضي 9 سنوات في ريال مدريد منذ قدومه للفريق قادمًا من ساو باولو البرازيلي في 2012، وهي نفس سنة قدوم مودريتش من توتنهام هوتسبير إلى سانتياجو بيرنابيو، بينما لحق بهما كروس في 2014.