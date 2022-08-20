شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة تفاوض بوروسيا دورتموند لضم رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، هانس خواكيم فاتسكه، حقيقة اقتراب فريقه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حقيقة تفاوض بوروسيا دورتموند لضم رونالدو



وأكدت شبكة "CBS Sports" العالمية، في تقرير لها الخميس، أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، دخل في مفاوضات بالفعل مع مسؤولي بوروسيا دورتموند بشأن مهاجم مانشستر يونايتد.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، في تقرير لها، أن رونالدو يريد بقوة الانتقال إلى بوروسيا دورتموند قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال فاتسكه، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أحب هذا اللاعب، ستكون فكرة رائعة بالطبع رؤيته يلعب في ملعب سيغنال أيدونا بارك".

وأضاف: "من ناحية أخرى، لم يكن هناك أي اتصال في الوقت الحالي بين الأطراف المعنية، يجب أن نتوقف عن الإشاعات من هذا النوع".

ويبحث كريستيانو رونالدو عن ناد جديد بعدما طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل، قبل عام من انتهاء عقده، لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك كريستيانو رونالدو (37 عاما) في أول مباراتي مانشستر يونايتد ضمن الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز، والتي خسرهما فريق "الشياطين الحمر" أمام كل من برايتون (1-2)، ومضيفه برينتفورد برباعية نظيفة.

كشف المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، جوليان ناغلسمان، عن الأسباب التي تمنع ناديه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول انتقال رونالدو (37 عاما) إلى صفوف أحد عملاقي الدوري الألماني، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وهو ما نفاه مسؤولي الناديين مرارا.

ورد ناغلسمان خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الجمعة، على سؤال حول رأيه في احتمالية انتقال رونالدو إلى دورتموند، قائلا: "بكل أمانة، لست مهتما بذهابه إلى هناك، كما أنه يرتبط بعقد مع المان يونايتد".

وأثنى المدرب الألماني الشاب على رونالدو، قائلا: "إنه لاعب عظيم واعتاد تسجيل الأهداف بغزارة، وأعتقد أنه سيواصل فعل ذلك".

وعلل ناغلسمان أسباب عدم تحرك بايرن ميونخ نحو رونالدو بقوله: "لم يعد كريستيانو بعمر صغير، كما أنه يحصل على أموال طائلة، ولا أتصور أن تتمكن أندية البوندسليغا من تحمل راتبه السنوي".

وأشار مدرب الفريق البافاري إلى أن "كل ناد يعلم أنه لاعب رائع حقا ويسجل الكثير من الأهداف، ويبيع الكثير من القمصان".

وأضاف: "لكنه يجلب لك في الوقت ذاته المزيد من الضغط، وعليكم التوجه بالسؤال لوكيله خورخي مينديز، فهو لديه الكثير عن ذلك".

يذكر أن جوليان ناغلسمان (35 عاما) سبق له وهو يتولى تدريب لايبزيغ الألماني، الاعتراف برغبته في تدريب كريستيانو رونالدو يوما ما.

أكد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موجود ضمن خططه، وذلك ردا على الأنباء المتداولة حول رحيله عن النادي.

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وتشير التقارير إلى أن رونالدو يتمسك بالرحيل عن ملعب "أولد ترافورد" خلال فترة الانتقال الصيفية الحالية، إلى ناد يمنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة: "رونالدو موجود ضمن خططي مع الفريق، هذا كل ما لدي في هذا الشأن".

وعن عضب رونالدو الشديد بعد الهزيمة المذلة لمانشستر يونايتد أمام مضيفه برينتفورد (0-4) الأسبوع الماضي، ضمن الجولة الثانية من "البريميرليغ"، قال الهولندي: "لا أعرف لماذا تسلطون الضوء على رونالدو فقط منذ يوم السبت؟".

وأوضح إريك تين هاج: "الفريق كله كان سيئا والجميع عاش لحظات عصيبة بما في ذلك رونالدو".