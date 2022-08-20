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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا توصله لاتفاق مع نظيره ريال مدريد الإسباني، بشأن التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو.

مانشستر يونايتد يعلن اتفاقه لضم كاسيميرو من ريال مدريد رسميا

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا رسميا، أعلن عبره اتفاقه مع ريال مدريد على ضم لاعبه البرازيلي كاسيميرو هذا الصيف، بمجرد حصول اللاعب على تأشيرة دخول بريطانيا واجتياز الفحص الطبي.



كما أصدر ريال مدريد بيانا في الوقت ذاته عبر موقعه الإلكتروني، أعرب فيه عن امتنانه للاعب البرازيلي، واصفا إياه بالأسطورة.



وينهي كاسيميرو بذلك رحلة بدأها في مدريد مع بداية عام 2013، الذي شهد انضمامه للفريق الرديف "كاستيا" بعمر 20 عاما، قبل تصعيده للفريق الأول.



ويعد كاسيميرو أحد أفراد الجيل الذهبي المتوج بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بقميص "الميرينغي" بين عامي 2018 و2022.

وتحرك مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ نحو اللاعب البرازيلي بعد تعرض فريق "الشياطين الحمر" لهزيمتين متتاليتين في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي للموسم (2022-2023)، وذلك على يد برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4) على الترتيب.

كما فشل ريال مدريد في التعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي أكد على رغبته في الاستمرار بقميص برشلونة الإسباني.



أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم، أن الفريق الملكي وافق على رحيل لاعب خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لقد تحدثت مع كاسيميرو، وهو يريد تجربة تحد جديد في مسيرته".

وتابع: "لم نحاول إقناعه بالبقاء، لقد استمعت إلى رغبته ونحترم قراره ونمتلك بديلا له هذا الموسم".

وأضاف المدرب الإيطالي: "مفاوضات مانشستر يونايتد لضمه لم تحسم بعد، لكنه خارج قائمة مباراة سيلتا فيغو غدا".

وأردف: "الفريق يتفهم قرار كاسيميرو بسبب المودة والاحترام الذي يكنه النادي بأكمله لهذا اللاعب الكبير".

وواصل: "سننافس على كل شيء مع أو دون كاسيميرو، وتوني كروس أو أوريلين تشواميني وحتى إدواردو كامافينجا يمكنهم اللعب في مكان كاسيميرو".

وأتم كارلو أنشيلوتي: "كان كاسيميرو مهما جدا لريال مدريد مع مودريتش وكروس، حيث كانا ثلاثيا ناجحا للغاية في تاريخ هذا النادي".

وتوصل كاسيميرو، إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر من مانشستر يونايتد، فإن الاتصالات مع صاحب الـ30 عاما تكثفت لاستكمال العملية قبل مواجهة ليفربول المقررة يوم الاثنين المقبل في الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة BBC، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضا مثيرا لكاسيميرو، من أجل إقناعه بارتداء قميص فريق "الشياطين الحمر" خلال الموسم الجاري.

وأضافت أن اللاعب البرازيلي أخبر زملاءه في ريال مدريد، أن مسؤولي مانشستر يونايتد قدموا عرضا له بضعف راتبه الحالي مع الفريق الملكي، والبالغ قيمته 10 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.



توصل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل الانتقال من فريقه الحالي ريال مدريد إلى "الشياطين الحمر" في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر من يونايتد، فإن الاتصالات مع صاحب الـ30 عاما تكثفت لاستكمال العملية قبل مواجهة ليفربول المقررة يوم الاثنين المقبل في الدوري الإنجليزي.

ومع ذلك، حذروا من أن اللاعب البرازيلي قد يغيب عن تلك المباراة لأنه سيظل في انتظار تصاريح العمل التي يجب على السلطات البريطانية إصدارها كي يتمكن من اللعب مع الفريق، وذلك بسبب الوضع الجديد في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت نفس الصحيفة أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي "لا يشعر بالقلق" إزاء رحيل كاسيميرو المحتمل، بعد ضم مواهب شابة مثل الفرنسيين إدواردو كامافينجا، العام الماضي، وأوريلين تشواميني هذا الصيف.



ومع ذلك، وبرغم كل الأنباء التي تشير إلى قرب رحيله عن قلعة سانتياغو بيرنابيو صوب مان يونايتد، تدرب كاسيميرو اليوم الجمعة بشكل طبيعي مع ريال مدريد الذي يستعد لزيارة سيلتا فيجو غدا السبت في ثاني جولات الليغا.

من ناحية أخرى، سيكون الدولي البرازيلي بمثابة تعزيز مهم لإريك تين هاج، مدرب يونايتد، الذي يتذيل البريمييرليغ حاليا بعد هزيمتين في أول مباراتين بالمسابقة.

ولم يتمكن المدرب الهولندي من إقناع مواطنه فرينكي دي يونج بمغادرة نادي برشلونة، في الوقت الذي فقد فيه المدافع نيمانيا ماتيتش هذا الموسم.

ويرى المسؤولون في "الشياطين الحمر" أن هذا الضعف في خط الوسط قد ساهم في هذه الانطلاقة السيئة في الدوري، بعد هزيمتين مؤلمتين أمام برايتون وبرينتفورد.