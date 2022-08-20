شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو مواعيد مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق مساء السبت، مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تقام على مدار 3 أيام متتالية، أبرزها قمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول.

ما هو مواعيد مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي؟

حيث يفتتح توتنهام مباريات الجولة الثالثة حين يواجه ولفرهامبتون في تمام 2.30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر beIN Sports Connect.

وفي الخامسة مساء يلتقي كريستال بالاس مع أستون فيلا beIN Sports 1 HD Premium، وفي التوقيت ذاته يلعب إيفرتون مع نوتينجهام فورست وتنقل المباراة عبر beIN Sports Connect.

وفي الخامسة مساء أيضا فولهام مع نظيره برينتفورد وتنقل المباراة عبر beIN Sports Connect، وفي التوقيت ذاته يلعب ليستر سيتي مع ساوثهامبتون عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

وتختتم مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، بلقاء يجمع بين أرسنال ومضيفه بورنموث في السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباريات يوم الأحد في الدوري الإنجليزي

يحل تشيلسي ضيفا ثقيلا على ليدز يونايتد في 4.00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وفي نفس التوقيت يلعب وست هام مع ضيفه برايتون على استاد لندن الأولمبي وتنقل عبر قناة beIN Sports Connect.

وتختتم مباريات اليوم بالصدام المرتقب بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي في 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتنقل عبر قناة beIN Sports Connect.

تختتم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بالكلاسيكو المرتقب بين مانشستر يونايتد وليفربول، يوم الاثنين المقبل.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هو 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول هي beIN Sports Connect وbeIN Sports 1 HD Premium.

يستعد نادي تشيلسي بطل إنجلترا وأوروبا الأسبق، للتحرك نحو التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقدم ماجواير مستويات باهتة منذ انضمامه إلى مان يونايتد، رغم اختياره قائدا للفريق، وتعرض لهجوم حاد من أنصار النادي التي وصفته بـ "الكارثي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تشيلسي يضع ماجواير كخيار ثان حال فشل التعاقد مع ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي.

وكانت كافة التقارير تشير لاقتراب فوفانا من "البلوز" خلال الأيام القليلة الماضية، لكن المفاوضات تعقدت بعض الشيء في الفترة الماضية.



وأوضح المصدر أن مان يونايتد يستهدف التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش من تشيلسي، بما قد يسهل حصول الأخير على خدمات ماجواير في صفقة تبادلية قبل نهاية أغسطس/ آب الحالي.

ويطالب عدد كبير من جماهير مان يونايتد باستبعاد ماجواير من التشكيلة الأساسية للفريق، وتجريده من شارة قيادة الفريق، بسبب سوء مستواه في الفترة الأخيرة.

وتشير تقارير إنجليزية إلى أن الهولندي إريك تين هاج مدرب مان يونايتد، يدرس فكرة الإبقاء على ماجواير ضمن مقاعد بدلاء فريقه خلال الكلاسيكو المرتقب أمام ليفربول، يوم الاثنين المقبل.

بات انتقال بيير إيمريك أوباميانج من برشلونة الإسباني إلى تشيلسي الإنجليزي مهددا بالفشل، رغم وجود اتفاق بين اثنين من أطراف الصفقة.

وكان تشيلسي دخل في مفاوضات منذ فترة مع أوباميانج لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة لبيع نجمه الجابوني من أجل التخلص من راتبه المرتفع.



وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، فإن مسؤولي تشيلسي توصلوا لاتفاق مع أوباميانج على البنود الشخصية في عقده خلال الساعات القليلة الماضية.

لكن حتى الآن لم تتوصل إدارة تشيلسي لاتفاق مع نظيرتها في برشلونة على قيمة الصفقة، ولا يزال الفارق بين ما يعرضه النادي اللندني وما يطلبه نظيره الكتالوني بعيدا جدا.



ويسعى برشلونة للحصول على 30 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع أوباميانج، فيما يرفض تشيلسي دفع أكثر من 15 مليونا، أي نصف المبلغ.

وأشار رومانو إلى أن تشيلسي ينوي الانسحاب من الصفقة إذا أصر برشلونة على مطالبه المالية.

ويسعى برشلونة للتخلص من أوباميانج (33 عاما) قبل نهاية أغسطس/ آب الحالي من أجل تقليص ميزانية الأجور وتلبية الشروط المالية التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، لكي يتمكن النادي الكتالوني من تسجيل جول كوندي، لاعبه الجديد.

وكان أوباميانج انضم إلى البارسا في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة مجانية قادما من أرسنال، ويمتد عقده الحالي حتى 2025.

وشارك المهاجم الجابوني في 24 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 13 هدفا.