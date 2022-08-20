بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.. «يويفا» يهدد باريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ سيعاقب ناديي باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، حيث أرسلت اللجنة المالية بالاتحاد اتفاقية معاملات للناديين من أجل فرض عقوبات مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العجز المالي لباريس سان جيرمان تجاوز مبلغ 30 مليون يورو في السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعني مخالفة الفريق لقوانين اللعب المالي النظيف، وهو نفس ما وقع فيه نادي أولمبيك مارسيليا، مضيفة أنه يجب على الناديين تعديل حساباتهما المالية في المستقبل القريب لتجنب عقوبات أشد.

وقالت الصحيفة إن اللجنة المالية في "يويفا" قررت إرسال رسالة مصالحة تقتصر العقوبة فيها على غرامات مالية، لكن الأزمة قد تتطور نحو عقوبات رياضية عبر المنع من المشاركة في المنافسات الأوروبية في المستقبل.

ويمكن للناديين رفض دفع الغرامة المالية والمصالحة واللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي، لكن هذا قد يهددهما بعقوبات أشد والمنع من المشاركة في المنافسات الأوروبية.

ويشارك باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد لأنهما احتلا المركزين الأول والثاني في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ومشاركتهما غير مهددة بالعقوبات حاليا.

وفي عام 2014، اضطر باريس سان جيرمان لتوقيع مصالحة مع الاتحاد الأوروبي ودفع غرامة مالية تصل لـ60 مليون يورو نتيجة مخالفات مالية مشابهة.

وفي عام 2018، تعرض باريس سان جيرمان لتحقيق طويل بسبب قيمة العقود المالية التي أبرمها الفريق مع شركات ومؤسسات رعاية، وأغلقت غرفة النزاعات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الملف، لكن تم فتح التحقيق بطلب من لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، وأغلق الملف نهائيا من طرف محكمة التحكيم الرياضي معتبرة أن الملف تجاوز التوقيت القانوني.

وفي وقت سابق، رفعت رابطة الدوري الإسباني دعوى قضائية ضد النادي الباريسي بسبب تجديد عقد اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي والعرض المالي الضخم المقدم للاعب، لكن القضاء الفرنسي رفض القضية.

ولم يسبق لباريس سان جيرمان أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث خسر نهائي البطولة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 0/1 موسم 2019/2020، في حين أن مارسيليا هو النادي الفرنسي الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، وكان ذلك موسم 1992/1993.