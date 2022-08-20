شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المقاولون بعد الفوز على المقاصة.. وجدو: بقاؤنا فى الدوري بأيدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد ناجي جدو، المدرب المساعد بفريق المقاولون العرب، على فوز فريقه على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بمنافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال جدو فى تصريحات تليفزيونية، المواجهات المباشرة فى صالحنا مع منافسينا على البقاء في الدوري الممتاز، ولكن المباريات المقبلة صعبة للغاية، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، ونأمل فى البقاء بالدوري الممتاز.

وأضاف جدو، البقاء فى الدوري أصبح فى أيدينا، وأتمنى التوفيق للاعبي الفريق والتركيز خلال اللقاءات المقبلة من أجل الهروب من شبح الهبوط.

وانتعشت حظوظ المقاولون العرب في البقاء بالدوري العام من جديد بعدما رفع رصيده إلى النقطة 29 ليتقدم مركزين بترتيب جدول الدوري ويحتل المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر في 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو فى الأسبوع الـ32 بالدوري الممتاز، والتي تقام في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.