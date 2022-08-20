شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على الاستغناء عن الجزائرى محمد بن خماسة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على رحيل الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث تبحث لجنة التعاقدات بالدراويش عن تسويق اللاعب لعرضه للبيع بسبب كثرة إصاباته.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع محمد بن خماسة لاعب فريق مالاجا الإسباني السابق حتى نهاية موسم 2026، وذلك قبيل ساعات من غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن خرج اللاعب من حسابات الأرجنتينى خوان براون المدير الفني السابق للدراويش ثم حمزة الجمل المدير الفني الحالي بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ إرتداؤه القميص الأصفر.

على صعيد مختلف، يضع الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الاهلى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا لمدة أربعة أيام بالإسكندرية، خشية من تعرض اللاعبين للإرهاق في ظل ضيق الوقت بين مباراتي المصري البورسعيدي والأهلى.

يفقد فريق الأسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه محمد هاشم فى مباراة الأهلى بعدما تعرض للطرد فى مباراة المصرى البورسعيدى التى خسرها الدراويش برباعية مقابل هدف بالاسكندرية.