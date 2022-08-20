شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإسكواش يواجه باكستان اليوم فى نصف نهائى بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم السبت، المنتخب الوطني لناشئي الإسكواش، بنظيره الباكستاني، في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة العالم للناشئين التي تستضيفها مدينة نانسي الفرنسية حتى 21 أغسطس الجاري.

وكان منتخب الإسكواش قد تأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم بعد الفوز على أمريكا في ربع النهائي بشوطين نظيفين، ليحقق العلامة الكاملة في البطولة، بعدما تأهل من دور المجموعات عقب الفوز أيضاً على نيوزيلندا وكولومبيا بثلاثة أشواط نظيفة في كل مباراة.

وأسدل الستار على المنافسات الفردية ببطولة العالم لناشئى الإسكواش، والتي استضافتها مدينة نانسي الفرنسية، في أول نسخة من البطولة منذ عام 2019، حيث توقفت البطولة موسمين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وصعوبة التنقل بسبب فرض الإجراءات الاحترازية.

وحققت البعثة المصرية نتائج مميزة بمنافسات السيدات بعدما توجت البطلة أمينة عرفي صاحبة الـ15 عاما باللقب، فيما حلت سلمى الطيب بالمركز الثاني، وتقاسمت كل من، فيروز أبو الخير وكنزي أيمن المركز الثالث.

وحصدت ملك خفاجي المركز الخامس بعد الفوز على الماليزية إيرا أزمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 11-9، 9-11، 11-5، 11-5.