شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إلياس الجلاصى يحمل راية تألق نسور قرطاج فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش التونسي إلياس الجلاصى صانع ألعاب النادي المصري، حالة من التألق، وذلك منذ انتقاله إلى الفريق البورسعيدي في بداية الموسم الجاري، قادماً من اتحاد المنستير التونسي، بعد تمسك معين الشعباني مدرب المصري السابق، بضم اللاعب نظراً لإمكانياته المميز.

وبالفعل أثبت الجلاصي، أنه فرس الرهان الرابح في الفريق البورسعيدي، ونجح في تثبيت أقدامه بشكل سريع في التشكيل الأساسي للفريق، وأصبح أهم العناصر المؤثرة في هجوم النادي المصري، حتى مع تغير الإدارة الفنية وتولي حسام حسن مسؤولية تدريب الفريق بعد رحيل معين الشعباني.

ونجح اللاعب التونسي في إحراز هدفين ضمن فوز فريقه برباعية مقابل هدف على النادي الاسماعيلي في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، والطريف في الأمر أن الحلاصي سجل الهدفين من ركلات ثابتة، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة خلال الموسم الجاري في الدوري، أن يسجل لاعب هدفين من ركلات ثابتة في مباراة واحدة.

وبشكل عام شارك إلياس الجلاصي مع النادي المصري في 38 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، وارتبط اسمه كثيراً بأندية القمة بعد تألقه مع الفريق البورسعيدي.