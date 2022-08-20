شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة سواريز لدفاع الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سواريز المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبي الفريق بضرورة الحفاظ على السجل الدفاعي الجيد للفريق حيث لم تهتز شباك الأهلي في أخر 8 مباريات محلية ، وتحدث المدرب البرتغالي مع دفاع الفريق قبل مباراة الاسماعيلي بالدوري المقرر لها غداً.

ونصح المدير الفني للأهلي لاعبي دفاع فريقه بمواصلة تأمين الدفاع مثلما حدث في أخر 8 مباريات أمام ، الإسماعيلى والبنك الأهلى والمقاولون في لقائي الدور الأول والثاني للدوري والجونة والمقاصة بالدوري والمقاصة في كأس مصر التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وأخيراً أيسترن كومباني التي أقيمت الأربعاء الماضي بالجولة 31 لبطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويرغب سواريز في تدعيم دفاع فريقه من خلال الظهور بشكل جيد وعدم استقبال أهداف كثيرة لأن هذه أحد أهم الأسلحة التي سيعتمد عليها المدير البرتغالي في خطة النهوض بالفريق الموسم المقبل دفاعياً وهجومياً.

وأشاد ريكاردو سواريز بخط دفاع الفريق خلال المباريات الماضية ، مؤكداً للاعبي الدفاع في الفريق إنهم يقدمون عروض جيدة ونجحوا في تحجيم الأدواء الهجومية للمنافسين في المباريات الأخيرة ، ويحرص سواريز على التحدث بإستمرار مع عناصر كل مركز في الأهلي على حدة من أحل توجيه النصائح والتعليمات الفنية لهم ، ونال لاعبو خط الدفاع ثناء وإشادة من المدرب البرتغالي بعدما نجحوا في الخروج بشباك الفريق نظيفة خلال أخر 8 مباريات خاضها المارد الأحمر محلياً ، ويتبقى للأهلي أربعة مباريات في بطولة الدوري أمام الأسماعيلي ، أنبي ، طلائع الجيش وسيراميكا.