شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة سواريز لدفاع الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب سواريز المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبي الفريق بضرورة الحفاظ على السجل الدفاعي الجيد للفريق حيث لم تهتز شباك الأهلي في أخر 8 مباريات محلية ، وتحدث المدرب البرتغالي مع دفاع الفريق قبل مباراة الاسماعيلي بالدوري المقرر لها غداً.
ونصح المدير الفني للأهلي لاعبي دفاع فريقه بمواصلة تأمين الدفاع مثلما حدث في أخر 8 مباريات أمام ، الإسماعيلى والبنك الأهلى والمقاولون في لقائي الدور الأول والثاني للدوري والجونة والمقاصة بالدوري والمقاصة في كأس مصر التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وأخيراً أيسترن كومباني التي أقيمت الأربعاء الماضي بالجولة 31 لبطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.
ويرغب سواريز في تدعيم دفاع فريقه من خلال الظهور بشكل جيد وعدم استقبال أهداف كثيرة لأن هذه أحد أهم الأسلحة التي سيعتمد عليها المدير البرتغالي في خطة النهوض بالفريق الموسم المقبل دفاعياً وهجومياً.
وأشاد ريكاردو سواريز بخط دفاع الفريق خلال المباريات الماضية ، مؤكداً للاعبي الدفاع في الفريق إنهم يقدمون عروض جيدة ونجحوا في تحجيم الأدواء الهجومية للمنافسين في المباريات الأخيرة ، ويحرص سواريز على التحدث بإستمرار مع عناصر كل مركز في الأهلي على حدة من أحل توجيه النصائح والتعليمات الفنية لهم ، ونال لاعبو خط الدفاع ثناء وإشادة من المدرب البرتغالي بعدما نجحوا في الخروج بشباك الفريق نظيفة خلال أخر 8 مباريات خاضها المارد الأحمر محلياً ، ويتبقى للأهلي أربعة مباريات في بطولة الدوري أمام الأسماعيلي ، أنبي ، طلائع الجيش وسيراميكا.