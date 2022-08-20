شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمدرب منتخب السلة قبل السفر للمشاركة بتصفيات كأس العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة السلة، معسكره الاستعدادى للمرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم قبل السفر إلى تونس.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكندي روي رانا فتح مرانه الأخير عصر اليوم ، أمام وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، على أن يعقب المران مؤتمر صحفي للمدير الفني وقائد المنتخب عمرو الجندي.

ويقام مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى تونس على صالة نادي المقاولون العرب، وسيتم فتحه أمام وسائل الإعلام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الوطني إلى تونس صباح غد الأحد ، فيما تقام مباريات مرحلة التصفيات المقبلة في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان.