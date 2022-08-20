شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الناشئين تطير إلى الجزائر اليوم للمشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، إلى الجزائر اليوم السبت استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب في الفترة من 23 أغسطس الجارى حتي 8 سبتمبر المقبل.

وأعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 عن ضم 23 لاعبا للقائمة التي ستغادر القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وضمت القائمة كل من

حراسة المرمي : عبدالمنعم تامر وعمر كامل ونور عمر

خط الدفاع محمد نبيه وعبدالرحمن علي واحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم

خط الوسط يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفي ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد

خط الهجوم : حسام عادل وأيمن أمير عبدالعزيز

واوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين ، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.