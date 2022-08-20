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القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت ، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الجبل الصاعد الجزاىرى فى إطار رابع مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق إستعدادا للموسم الجديد . نجح فريق طائرة الزمالك فى الفوز على الأعلى السعودى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته أمس الجمعة . فاز فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره العربى الكويتى بنتيجة 3/2 فى إطار ثانى لقاءاته ببطولة العين الدولية أول الأربعاء ، قبل أن يحصل على راحة الخميس ، حيث تلقى خسارة من المنتخب السعودى فى اول لقاءاته . ويخوض فريق طائرة الزمالك خامس مبارياته بالدور الأول، مع العين الإماراتى غدا الأحد. وتوجهت بعثة فريق الكرة الطائرة بالزمالك، بقيادة شريف الشمرلى المدير الفنى للفريق، مساء السبت، إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات.

الزمالك أمام الجبل الصاعد الجزائرى فى بطولة العين الدولية للطائرة

يواجه اليوم السبت ، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الجبل الصاعد الجزاىرى فى إطار رابع مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق إستعدادا للموسم الجديد .

نجح فريق طائرة الزمالك فى الفوز على الأعلى السعودى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته أمس الجمعة .

فاز فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره العربى الكويتى بنتيجة 3/2 فى إطار ثانى لقاءاته ببطولة العين الدولية أول الأربعاء ، قبل أن يحصل على راحة الخميس ، حيث تلقى خسارة من المنتخب السعودى فى اول لقاءاته .

ويخوض فريق طائرة الزمالك خامس مبارياته بالدور الأول، مع العين الإماراتى غدا الأحد.

وتوجهت بعثة فريق الكرة الطائرة بالزمالك، بقيادة شريف الشمرلى المدير الفنى للفريق، مساء السبت، إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات.