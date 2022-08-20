شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الاهلى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا لمدة أربعة أيام بالإسكندرية، خشية من تعرض اللاعبين للإرهاق في ظل ضيق الوقت بين مباراتي المصري البورسعيدي والأهلى.

يفقد فريق الأسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه محمد هاشم فى مباراة الأهلى بعدما تعرض للطرد فى مباراة المصرى البورسعيدى التى خسرها الدراويش برباعية مقابل هدف مساء أمس الخميس بالاسكندرية.

وجدير بالذكر أن باهر المحمدى مدافع الدراويش الشاب سيغيب عن لقاء فريقه المقبل ضد الأهلى وذلك للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء بجانب تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى.