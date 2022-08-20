خاص.. جلسة بين فاركو ولجنة الاستنئاف بكاف بشأن إيقاف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد مسئولو نادي فاركو، جلسة الثلاثاء المقبل، مع لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إيقاف القيد عند النادي السكندري.

وكان نادي فاركو تعرض للإيقاف في القيد بعد التعاقد مع الدولي السوداني سيف الدين تيري بداعي أن نادي المريخ السوداني يمتلك عقدًا مع اللاعب، في المقابل حصل نادي فاركو على خدمات المهاجم بعد نهاية عقده.

وقال مصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" صباح السبت، إن نادي فاركو سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل من أجل رفع الإيقاف.

وأشار المصدر، إلى أن الاتحاد السوداني أرسل بطاقة سيف تيري مما يعني أحقية موقف نادي فاركو في ظل انتهاء عقد اللاعب مع المريخ.

وأضاف المصدر، أن الاتحاد المصري متضامن مع نادي فاركو من أجل رفع القيد.

وكان سيف تيري انتقل إلى فاركو مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، إلا أن اللاعب يغيب حاليًا بداعي إصابته بقطع في الرباط الصليبي.