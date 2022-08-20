مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور الجماهير مباريات كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، خطابًا رسميًا للجهات الأمنية من أجل حضور الجماهير مباريات كأس مصر النسخة الحالية موسم (2021 - 2022).

وبحسب مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، لـ"الخليج 365"، فإن اتحاد الكرة طالب الجهات الأمنية بحضور الجماهير باقي مباريات كأس مصر بنفس أعداد حضور الجماهير مباريات دوري We المصري.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة طالب بحضور 5000 آلاف مشجع لمباريات كأس مصر.

وكان فريق سموحة ضمن البطاقة الأولى لدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على فريق منتخب السويس بهدفين دون رد.

في المقابل، ستقام ثلاث مباريات في دور ربع النهائي وهم: الأهلي ضد المقاولون العرب، الزمالك ضد المصري البورسعيدي، البنك الأهلي ضد بيراميدز.

جدير بالذكر أن الزمالك يُعد حاملاً للقب بعد الفوز على غريمه الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).