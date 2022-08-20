خاص.. مواجهة منتخب مصر ضد الأرجنتين مهددة بالإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الأرجنتيني الودية مهددة بالإلغاء.

وكان من المفترض أن يواجه المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني في أبو ظبي وديًا في نوفمبر المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن المباراة مهددة بالإلغاء بسبب الاختلاف حول الموعد.

وأشار المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - إلى أن البديل الأقرب سيكون المنتخب البلجيكي.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب بلجيكا إذا تم الاتفاق في الكويت بحسب ما أكده المصدر.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بديلًا لإيهاب جلال.