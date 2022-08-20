شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يدرس مباريات سيراميكا قبل موقعة الدوري بحثاً عن المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته في الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث العشرى عن انتصار جديد يعيد الطلائع للمربع الذهبى للمسابقة في ظل صراع المحتدم مع فيوتشر ، وحقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا ومهما على فريق إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، فى افتتاح منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل محمد جابر هدف التقدم لطلائع الجيش فى الدقيقة 16 بعدما استغل عرضية متقنة من أحمد زولا ليحولها برأسه على يسار البلعوطى الذى اكتفى بالمشاهدة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 49 فى المركز الخامس مقتحما المربع الذهبى في جدول الدورى، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.