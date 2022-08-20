شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عرفات: مصير عبد الحميد بسيونى وجهازه فى نهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عرفات، رئيس نادى سموحة، أنه لا صحة حول ما تردد برحيل الجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى، عقب الهزيمة أمام بيراميدز بخماسية مقابل هدف.

وقال عرفات: "لا نحاسب الجهاز بالقطعة، وهناك ثلاث لقاءات خلال 10 أيام سيتم بعدها عقد جلسة مع الجهاز ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التى وُجهت للجهاز خلال تلك الفترة، ويتم تقييم الموقف".

وأضاف أنه رغم هزيمة الفريق أمام بيراميدز إلا أن الفريق أدى بشكل جيد خلال الشوط الأول قبل أن تتبدل الأحوال فى الشوط الثانى، ولا بد من علاج الأخطاء سريعا والعودة، نظرا لأن الفريق سيخوض مباراة كل يومين".