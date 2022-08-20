شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يبدأ تدريباته اليوم استعدادًا للبنك الأهلى بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم السبت، فريق المصري، إلى التدريبات استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر اقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من أغسطس الجاري.

وكان حسام حسن منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد ، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم السبت بمعسكره المغلق ببرج العرب، وذلك عقب نهاية مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام فريق الاسماعيلي والتي أقيمت مساء أمس الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

يخوض النادى المصرى بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، 3 مواجهات قوية قبل نهاية الموسم الجارى، والذى اقترب من نهايته بخوض منافسات الجولة 31 من عمر الدورى العام.

وحقق النادي المصري فوزاً عريضاً على النادي الاسماعيلي في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد برج بالعرب بالأسكندرية، وانتهت بفوز المصري برباعية مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.