شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز بمباراة الاتحاد والبنك الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 4 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

مواعيد مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز

السبت

الاتحاد السكندري & البنك الأهلى..6.30 مساءً على استاد الإسكندرية

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.