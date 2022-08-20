شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة أمام نيجيريا اليوم فى نصف نهائى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم السبت منتخب شباب الكرة الطائرة مع نظيره النيجيري فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس، ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 3/0 فى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لدور الثمانية محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات. وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره الليبى بنتيجة 3/0 فى ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.

ونجح منتخب شباب الطائرة تحت 21 سنة تحت قيادة مديره الفنى هانى مصيلحى فى الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 فى أول مشوار المنافسة قبل مواجهة الكاميرون فى المواجهة التى شهدت فوز أحفاد الفراعنة 3/0. ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت الماضى.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة: الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب: بيرسى أونكن

المدير الفنى للفريق:هانى مصيلحى.

المدرب العام: إسلام عثمان.

المحلل التقنى: أحمد سعيد.

المدير الإدارى: محمد رمضان.

طبيب الفريق: الدكتور محمد يونس.

أخصائي العلاج الطبيعى: الدكتور سامح نور.

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن