شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة أمام نيجيريا اليوم فى نصف نهائى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم السبت منتخب شباب الكرة الطائرة مع نظيره النيجيري فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس، ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 3/0 فى دور ربع النهائى.
ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لدور الثمانية محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات. وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره الليبى بنتيجة 3/0 فى ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.
ونجح منتخب شباب الطائرة تحت 21 سنة تحت قيادة مديره الفنى هانى مصيلحى فى الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 فى أول مشوار المنافسة قبل مواجهة الكاميرون فى المواجهة التى شهدت فوز أحفاد الفراعنة 3/0. ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت الماضى.
وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:
رئيس البعثة: الدكتور وائل قنديل
المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب: بيرسى أونكن
المدير الفنى للفريق:هانى مصيلحى.
المدرب العام: إسلام عثمان.
المحلل التقنى: أحمد سعيد.
المدير الإدارى: محمد رمضان.
طبيب الفريق: الدكتور محمد يونس.
أخصائي العلاج الطبيعى: الدكتور سامح نور.
اللاعبون:
١- ياسين محمد عيد
٢- محمد ياسر حسن
٣- زياد أسامة عبد الغنى
٤- احمد ياسر سعيد
٥- على وائل رؤوف
٦- احمد وائل قنديل
٧- حازم اشرف رشاد
٨- حمزة حمدى الصافى
٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع
١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات
١١- عبد الله أسامة سرور
١٢- ياسين أشرف أبو الحسن