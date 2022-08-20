فيريرا: أؤمن بقدرتنا على الفوز أمام الاتحاد وأتمنى حضورا جماهيريا مكثفا

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القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على فاركو في مباراة اليوم بالدوري، ووجه التحية للاعبي الأبيض سواء الكبار أصحاب الخبرات واللاعبين الشباب.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن الفريق على بعد مباراة واحدة للتتويج ببطولة الدوري، والجميع بذل قصارى جهده في الفترة الماضية، وهناك العديد من الأسماء التي لم تكن معروفة للجماهير من قبل وأصبحت من العناصر الأساسية حاليا.

وأضاف أن المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري باستاد القاهرة ويرغب في أن يتواجد حضور جماهيري مكثف في المباراة، مشددا على أن هناك انسجام في الوقت الحالي بين الجماهير ولاعبي الفريق.

وقال المدير الفني :" أؤمن بقدرتنا على الفوز في المباراة المقبلة وحصد الثلاث نقاط للتتويج بلقب الدوري، وفي حالة حدوث أي نتيجة بخلاف الفوز سيكون أمام الزمالك مباراتين في المسابقة وسيستطيع حسم اللقب".

وشدد فيريرا على أن اللاعبين الشباب نجحوا في تعويض غياب بعض اللاعبين الكبار وسيكونون مستقبل النادي، وأوضح أن مباراة فاركو كانت صعبة لأن المنافس فريق جيد ولم يستقبل أهدافا كثيرة في الدوري، وأضاف أن طريقة لعب فاركو جيدة تناسب اللعب في الدوري المصري ولكنها تحتاج متطلبات خاصة للاعبين في الناحية الهجومية.

وأوضح فيريرا أن الفريق لن يحصل على راحة قبل لقاء الاتحاد السكندري بسبب ضغط المباريات، وضاف أنه في حال تحقيق الفوز في المباراة المقبلة سيمنح بعض اللاعبين راحة في المباريات المتبقية في الموسم لأن الزمالك لن تكون لديه راحة كافية في ظل ارتباط الفريق بمنافسة جديدة بعدها.

وقال المدير الفني:" ليس لي علاقة بمستوى المنافسين والزمالك يجب أن ينظر لكرة القدم بصورة خاصة، وينظر لأفضل اللاعبين في مصر وأفضل 5 لاعبين أجانب لتدعيم الفريق، ولكن إذا كان الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر لن يحتاج النادي النظر للاعبين خارج الزمالك".

وتابع قائلا: "نحتاج مساعدة اتحاد الكرة في تنظيم المسابقات وظهور عدد شباب أكثر في كل الأندية لأن ذلك يجب أن تكون خطة قومية وليست فكر لنادٍ معين من أجل تطوير كرة القدم".

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 75 نقطة ليبتعد بصدارة المسابقة