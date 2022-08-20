شكرا لقرائتكم خبر عن خطة سواريز لتجهيز لاعبى الأهلي لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق ذهنياً وفنياً للمباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري التي أوشكت على الانتهاء، حيث يحرص على تكثيف جلساته معهم للحديث في أمور تخص مباراة الإسماعيلي المرتقبة بالدوري.

ويستعد الأهلي لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

وقبل لقاء الإسماعيلي تحدث سواريز عن مباراة إيسترن كومباني التي أقيمت الأربعاء الماضى، بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي، وقال عنها المدرب البرتغالي إن نتيجتها غير عادلة وإن الفريق قاتل وكان يستحق الفوز، وهناك العديد من الإيجابيات في المباراة بشكل عام.

وأضاف المدير الفني: "أوجه التحية لجميع اللاعبين والشباب الذين شاركوا في مباراة إيسترن وقدموا مباراة جيدة وعلى المستوى الشخصي سعيد بأدائهم"، وواصل: "أتيحت أكثر من فرصة للأهلي أمام إيسترن كومباني ولكن لم تترجم إلى أهداف، ولن أعلق على التحكيم".

وأوضح سواريز أن الأهلي لا بد أن يستمر في العمل واللاعبين الشباب يحتاجون إلى الخبرة والثقة لرفع كفاءتهم، لا سيما أن اللعب للفريق الأول يختلف عن الناشئين.