شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء بركات تحقق المركز الخامس ببطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شيماء بركات، لاعبة منتخب المصارعة، المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم للمصارعة والتى تقام ببلغاريا بعد خسارتها أمام منافستها لاعبة أمريكا.

وخسر فكرى عيسى، لاعب منتخب المصارعة، أمام منافسه لاعب أوكرانيا بنتيجة 7/9 فى ربع نهائي بطولة العالم التى تقام ببلغاريا، وينتظر فكري عيسى نتيجة منافسه الأوكرانى فى نصف النهائي، ففي حالة فوز الأخير يصعد عيسى لمباراة البرونزية.

وكان عيسى تأهل لربع النهائي بالفوز على لاعب اليونان 8/0 بعدم التكافؤ، فيما خسر كريم عادل فى ربع النهائي أمام لاعب أرمينيا 3/8، وينتظر وصول منافسه للنهائي حتى ينافس على برونزية البطولة.

على الصعيد ذاته، ودّع الثنائي عبد الله شعبان وعمر عصام منافسات البطولة من دور الـ32 بالخسارة أمام منافسيهم الجورجى واليونانى على الترتيب.