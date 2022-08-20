شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى اليوم السبت، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدوري المصرى الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم يضم أمين عمر حكم ساحة ويعاونه أحمد بكر ورمضان هنداوى ومصطفى عثمان حكم رابع، وعلى تقنية الفار محمد عادل ويساعده محمد عطا.

ومن جانب آخر اختار خالد جلال المدير الفني البنك الأهلي 24 لاعباً للسفر إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها اليوم السبت ويستضيفها استاد الاسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وسيواصل فريق البنك الأهلي معسكره المغلق بالإسكندرية عقب مباراة الاتحاد استعداداً لمواجهة المصري في الدوري الثلاثاء المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمود الزنفلي - احمد صبحي - امير مدحت - محمد دبش - احمد ياسين - أحمد العش - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - ابراهيم السيد- احمد سعيد - محمد لعبة - محمد فتحي - محمود سيد - حسام الصانع - محمد هلال - أحمد ياسر- محمود قاعود - محمد بسيوني - موسي دياوارا - كريم بامبو - ناصر منسي - اسامة فيصل - فادي فريد.